イラン情勢を受け、きのうまで大幅な下落が続いていた株価。きょうは一転して買い戻しが広がり、節目の5万5000円台を回復しました。きょうの東京株式市場は取引開始直後から全面高の展開で、日経平均株価は一時2300円以上値上がりし、5万6000円台を回復する場面もありました。終値は、きのうより1032円高い5万5278円と、4日ぶりに反発しています。イラン情勢をめぐり、一部で、イラン側がアメリカ側に戦闘終結に向けた条件の協議を