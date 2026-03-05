ももいろクローバーＺの佐々木彩夏が５日、公式サイトで結婚を発表した。佐々木は「私事ではありますが、この度結婚することになりました」と報告。「こうして人生の節目を迎えられるのも、これまで支えてくださったみなさんのおかげです。これからも感謝の気持ちを忘れずに今まで以上に頑張ってまいりますので、引き続き応援していただけたら嬉しいです。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします」との文書を発表した。メ