女優の高橋ひとみが3月3日、Instagramを更新。韓国での舞台公演を終え2カ月ぶりに帰国したことを報告し、ファンからはねぎらいの言葉が相次いで寄せられている。高橋は《昨日、3月2日、舞台『千と千尋の神隠し』韓国ソウル公演の千穐楽を無事に終えて、2ヶ月ぶりに日本に帰ってきました（韓国公演は3/22まで続きます）柚父さんがソウルまで迎えにきてくれました。》とつづり、愛犬のゴールデン・レトリバーの柚の“父”で