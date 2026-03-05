「空白域は（26）〜（30）。ケチャップ数字はありません。最有力は（28）。空白域内にあり、昨年の10月17日以来出ていません。直近30回で出現が3回の（11）（32）（36）も有力。月別データからの狙いは（02）です」（ロト探偵・工藤氏）先週も1等該当なしで、キャリーオーバーが29億円超にまで増えています。大チャンス。強気にいきましょう！【ロト7 第667回 3/6（金）予想数字】・01 07 08 20 27 28 36・01 09 13 26 28 30 36