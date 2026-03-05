第78回カンヌ国際映画祭「ある視点」部門に正式出品された、スカーレット・ヨハンソンの監督デビュー作『Eleanor the Great（原題）』が、邦題『エレノアってグレイト。』として6月12日より全国順次公開されることが決定。あわせて、ポスタービジュアルと特報映像、メイン写真が解禁された。【動画】『エレノアってグレイト。』特報映像長年連れ添った親友のベッシーが亡くなり、心にぽっかりと穴が空いてしまったエレノア。疎