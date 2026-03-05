Ｂ１東地区のレバンガ北海道は５日、ＰＦケビン・ジョーンズ（３６）のインジュアリー（故障者）リスト抹消手続きを行ったと発表した。６日午後３時に抹消となり、７日の横浜ＢＣ戦（横浜アリーナ）から復帰が可能となる。ジョーンズは１月２５日の宇都宮戦で左母指末節骨（左手親指）を骨折し、２月３日に同リストに登録されていた。今季加入し、３９試合中３１試合でスタメン出場していた。チーム最年長ながら攻守で奮闘し