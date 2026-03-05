WBCが東京ドームで開幕野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が5日、東京ドームで開幕した。1次ラウンド・プールCで前回8強のオーストラリア（豪州）が3-0で台湾に完封勝ち。2024年プレミア12王者にいきなり土をつけた。平日の昼間にもかかわらず、熱心な台湾ファンを中心に4万523人がドームを埋めたが、その光景に豪州選手も驚きの声を漏らした。WBCは開幕戦から異様な盛り上がりを見せた。台湾の大応援団が詰めか