ソウル梨泰院（イテウォン）のある無人セルフ写真館で、13歳の香港人少年が放尿し、消火器を理由なく乱射するなどの迷惑行為をしたあとに出国したことが分かり、波紋を呼んでいる。4日、JTBCの番組『事件班長』では、ソウル梨泰院で無人セルフ写真館を運営する情報提供者Aさんのエピソードが紹介された。Aさんは昨年11月、顧客から売り場がひどい状態だという連絡を受けた。すぐに売り場に駆けつけてみると、消火器の粉末が壁や床