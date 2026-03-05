ももいろクローバーZの“あーりん”こと佐々木彩夏さん（29）が5日、グループの公式サイトを通じて、結婚することを発表しました。佐々木さんは、公式サイトを通じて「私事ではありますが、この度結婚することになりました」と報告。お相手は一般の方だということです。今後については「これからも感謝の気持ちを忘れずに今まで以上に頑張ってまいりますので、引き続き応援していただけたら嬉しいです」とつづっています。【佐々木