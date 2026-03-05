気象予報士の奈良岡希実子（40）が5日、読売テレビ・日本テレビ系昼のワイド番組『情報ライブ ミヤネ屋』（月〜金後1：55〜生放送）に出演。きょうをもって番組を卒業すると報告した。【写真】『ミヤネ屋』卒業を報告した気象予報士現在妊娠中番組の終盤に宮根誠司から「奈良岡さんが10年間、ミヤネ屋木曜日のお天気担当していただきました。大変わかりやすいお天気していただきました。おなかも大きくなって、おめでた