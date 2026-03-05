スノーボード・平野歩夢選手が5日、Jeepのブランドアンバサダーに就任し、新型車の発表会に登壇。ミラノ・コルティナ五輪を終えた現在の心境を明かしました。平野選手は五輪直前のワールドカップで転倒し、複数箇所を骨折するなど、出場も危ぶまれる大ケガを抱えながらも出場。決勝2本目のランで86.50点をマーク。高難度の技に果敢に挑む姿を見せ、7位で終えました。「ケガしてる状況だったのですが、リスクをかけて挑むような大会