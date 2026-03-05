藤井聡太王将（23）＝名人など6冠＝が永瀬拓矢九段（33）と対戦する第11期叡王戦本戦準決勝は5日、大阪府高槻市の関西将棋会館で指され、永瀬が107手で勝利した。藤井は永瀬に3連敗。現在挑戦を受ける第75期王将戦（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）7番勝負第3、4局に続く黒星となった。対戦成績33勝15敗となり、依然ダブルスコアだが、永瀬に3連敗するのは21年11月から22年6月まで以来、3年9カ月ぶり2度目。8