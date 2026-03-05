投稿で言及の多かった政策分野国内最大級の投稿サイト「note（ノート）」の運営会社が、2025年の参院選と26年の衆院選の際、どのような投稿が多かったか調べると「税」と「物価」に関する内容がともに上位となった。消費税減税のような暮らしに直結する話題に、有権者が注目している様子がうかがえた。参院選は約6400件、衆院選は約1万6200件の記事を生成人工知能（AI）で分類し、政策分野別のランキングを作った。一つの記事