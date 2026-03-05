旧統一教会の海外送金額世界平和統一家庭連合（旧統一教会）が2018〜22年度、日本から海外へ計650億円超を送金し、そのうち9割は本拠地がある韓国向けだったことが5日、教団に解散を命じた東京高裁決定で分かった。決定は韓鶴子総裁から「過度な要求」があったとも認め、日本での献金勧誘の背景に、韓国への送金があったと指摘した。4日の高裁決定によると、この5年で海外送金額が最多だったのは21年度の約179億円で、安倍晋三