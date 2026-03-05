犬が唸ってくるときの心理 1.近づいてほしくない 犬が唸ってくるのは、近づいてほしくないからです。 他人や他犬が近づこうとしているとき、「こっちに来ないで」と唸ってくることがあります。犬同士であれば、警告でもありコミュニケーションでもあります。 相手が人間である場合では、犬が唸ってくることを無視して近づこうとすると、攻撃されてしまうおそれがあります。 相手が飼い主である場合では、おやつを食べ