5日、新潟市西区五十嵐1の町の海岸保安林から人骨のようなものが見つかりました。警察によりますと5日午前10時半ごろ、この場所で木を伐採していた作業員が「作業中に人骨のようなものを発見した」と交番に届け出たということです。この作業員は朝から木の伐採をしており、午前8時45分ごろに土の上に骨があるのを見つけました。見つかったのは頭蓋骨・大腿骨・肋骨（ろっこつ）などで、近くには上着とみられる衣類のようなものもあ