「食・街・酒・旅」を愛するおとなのための情報誌、『おとなの週末』が自信を持っておすすめする旅の体験をご紹介します。今回は、静岡・熱海のホテル『ホテルニューアカオ』です。【絶景の湯】絶好の景色と最高な泉質にうっとり雄大な海を眺めながら湯に浸る。これぞ熱海の醍醐味だろう。それを求めてやってきたのは『ホテルニューアカオ』。一昨年にリニューアルし、レトロな風情を求める客で賑わっていた。さっそく露天風呂に行