ヴィッセル神戸は3月4日、アジア・チャンピオンズリーグエリートのラウンド16第1レグで、韓国勢のFCソウルと敵地で対戦。23分にマテウス・トゥーレルが奪った得点を守り切り、１−０で先勝した。CKから強烈なヘッドを炸裂させたブラジル人DFに加え、頼れる守護神が大仕事をやってのけた。65分に濱粼健斗のハンドでPKを与えるも、前川黛也は直前にピッチに入っていたレオナルド・ルイスのキックのコースを完璧に読み、見