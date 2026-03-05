米メディアが日本を脅威と感じる点を紹介した(C)Getty Images3月5日にワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が開幕。米メディア『ClutchPoints』は「米国代表を倒す可能性がある4チーム」を紹介し、その1チームに日本を挙げている。【写真】大谷翔平らが投稿した大阪の決起集会の超豪華メンバーを見る同メディアは「WBCの歴史が繰り返し証明してきたように、一発勝負の『番狂わせ』から逃れられるチームなど存在しない。