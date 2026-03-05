北海道内は３月５日朝にかけて、十勝地方を中心に大雪となりました。記録的な降雪量となった広尾では、ごみの回収が中止になるなど生活に影響も出ています。車の屋根に積もった雪を除雪している人がいました。積もった雪の量は腰の高さまであります。そして、道路を見てみるとザクザクとした雪のかたまりが残されていました。（向山記者）「午前８時過ぎの広尾町です。細かい雪がいまも降り続いていて、住宅街のいたるところで雪か