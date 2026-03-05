アイドルグループ・ももいろクローバーZのメンバーで“あーりん”の愛称で親しまれる佐々木彩夏（29）が5日、グループ公式サイトを通じて結婚を発表。同サイトでメンバーからのコメントも発表された。【写真】かわいい…純白花嫁姿を披露した佐々木彩夏【百田夏菜子】あーりん◆（◆＝ハート）ご結婚おめでとうございます！これから歩むたくさんの時間が、愛にあふれ、笑顔あふれ、唐揚げあふれる日々となりますように‥！末永く