globeのマーク・パンサー（56）が3日、自身のXを更新。妻との“顔出し”2ショットを公開した。【写真】「とてもお似合いのお二人」妻との仲むつまじい“顔出し”夫婦ショットを披露したマーク・パンサーマークは「妻とゆっくりと」とつづり、庭のような場所で妻と並んで座る写真を投稿。テーブルを前にリラックスした様子で寄り添う姿を披露した。 穏やかな雰囲気が伝わる投稿に、ファンからは「とてもお似合いのお二人」「