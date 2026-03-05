ホストの男を逮捕。女性客を誘惑し、性風俗店で働くよう要求した疑い。改正風営法を適用した県内初めてのケースです。風営法違反の疑いで逮捕されたのは、熊本市中央区練兵町のホストクラブ従業員丸山蓮夢容疑者(20)です。丸山容疑者は去年11月、20代の女性客に対し「ナンバーワンとれるよう頑張るけん」、「お金稼いで一緒に住もう」などと誘惑し、性風俗店で働くよう要求した疑いが持たれています。警察によりますと