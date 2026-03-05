大手芸能事務所「太田プロダクション」に所属するお笑いトリオ「青色1号」が、単独ライブ「オトコハツライヨ」を10、11日の両日に、都内にある劇場「座・高円寺2」で開催する。カミムラ（35）はスポニチの取材に、「新しいネタを一気に5本下ろします。いつも応援してくれるファンに感謝を伝えるライブにしたい」と意気込みを明かした。青色1号は、185センチの高身長が目を引くカミムラ、今夏映画化が決まった人気キャラクター