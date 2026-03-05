ニッポン放送の東島衣里アナウンサー（35）が5日、自身のインスタグラムを更新。結婚を発表した。この日、同局から結婚を発表。お相手は同い年の会社員だという。自身のインスタグラムでも「春の日差しに包まれた本日入籍いたしました」と書き出し、花を手にする写真を公開した。「日頃からあたたかく見守って下さる皆様への感謝の思いで胸がいっぱいです。朝から照れながらラジオを聴いていましたが先輩後輩からの愛情が沁