理想の体型と健康を手に入れるにはどうすればいいか。医師の奥村歩さんは「例えば身長170センチメートルの人だと、睡眠時間が1時間短くなるだけで、気づかないうちに1キログラムも太ってしまうことがわかっている。質のいい睡眠はダイエットにもなるだけでなく、細胞や筋肉を修復してくれる働きまである」という――。※本稿は、奥村歩『10万人の脳を診てきた脳神経外科医が教える 脳を休めて整える習慣』（三笠書房）の一部を再編