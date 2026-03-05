一般的に会社員には確定申告の義務はないが、前年の行動によっては必要になるときもある。会社員の確定申告について、書籍編集者の梅田直希さんが元国税専門官の小林義崇さんに聞いた――。※本稿は、小林義崇『超改訂版 すみません、金利ってなんですか？』（サンマーク出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／ipuwadol※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／ipuwadol■「確定申告」ってなんですか？【梅田】確