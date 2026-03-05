マンション選びに正解はあるか。「住まいるサポート」の高橋彰社長は「立地や、築年数、水回りなどの室内設備はもちろん重要だ。しかし、快適に住み続けるために忘れてはいけない条件がある。軽視すると、ランニングコストが上がり、健康を損なう可能性もある」という――。■中古マンションが「贅沢品」になってしまったここ数年、「家が高くて買えない」という声をよく耳にするようになりました。新築マンションの価格は上昇を続