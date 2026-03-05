あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「Official髭男dism」の略語は？「Official髭男dism」の略語はなんでしょうか？ヒントは、漢字2文字です！あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「髭男（ひげだん）」でした！髭男とはOfficial髭男dismの愛称で、「髭の似合う歳になっても、誰もがワクワ