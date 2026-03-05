今回、Ray WEB編集部は彼氏に嘘をつかれた話について読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公の花は、仲よしグループの康太と付きあうことになりました。花は、みんなに知られるのが恥ずかしいから、付きあっていることを秘密にしたいと言いましたが……？花は、みんなに知られるのが恥ずかしいから、付きあっているのを秘密にしたいと言いました。しかし、大学に行くと康太と付きあっていることが広まっており……？原案：Ray