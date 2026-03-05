ニッポン放送の東島衣里アナウンサーが５日にＳＮＳを更新。結婚したことを報告した。自身のインスタグラムに「春の日差しに包まれた本日入籍いたしました。」と報告。続けて「日頃からあたたかく見守って下さる皆様への感謝の思いで胸がいっぱいです。朝から照れながらラジオを聴いていましたが先輩後輩からの愛情が沁みて幸せを感じているところです。」と感謝の言葉を記した。さらに「ふたりでよく笑い、よく食べ、よく