◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組オーストラリア３―０台湾（５日・東京ドーム）第６回ワールド・ベースボール・クラシックが５日、開幕した。東京ドームで行われるＣ組では、２０２４年プレミア１２の覇者で世界ランキング２位の台湾が開幕カードで同１１位のオーストラリアに完封負けの“番狂わせ”があった。オーストラリアの左腕投手３人のリレーに３安打に封じられ、初戦を落とした。台湾の曽豪駒監督は試合後、冷静に言葉を