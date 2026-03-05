「阪神タイガース応援団ヒッティングマーチ委員会」は５日、ホームページで植田海内野手、熊谷敬宥内野手、キャム・ディベイニー内野手、高寺望夢内野手のオリジナルマーチが完成したと発表した。佐藤輝明内野手はファンファーレを追加。８日・巨人戦（甲子園）から運用が始まる。新助っ人のディベイニーは「すごくユニークでかっこいい。自分の中で今までなかったことなので、それで応援、サポートしてもらえるのは素晴らし