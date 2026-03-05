【書評】『ジートコヴァーの最後の女神たち』／カテジナ・トゥチコヴァー・著／阿部賢一豊島美波・訳／新潮社／3080円【評者】川添愛（言語学者・作家）読んでいる間中ずっと、胸の底が凍りつくような寒々しさを感じていた。物語の中では人間の業が渦巻いているが、いわゆる「ドロドロ系」とはほど遠い。思い浮かぶイメージに激しい動きはなく、むしろ静止画のよう。それでいて、一度読み出したら止まらない。なんとも不思議な