数々の映画やドラマに出演している女優の松本穂香さん。大の映画好きでもあるという松本さんが、「共依存ボディ・ホラー」として話題を集める『トゥギャザー』について語ります。◆長年連れ添ったカップルを襲った怪奇今回、わたしがご紹介させていただく作品は映画『トゥギャザー』です。小学校教師のミリーとミュージシャン志望のティムは長年連れ添ってきたカップル。二人は都会を離れ、田舎の一軒家へと移り住むことに。