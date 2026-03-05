「サーキットでは満たされない」「ストリートでやることに意味がある」「そこにコースがあるから」──。【写真を見る】現場周辺にはへこんだガードレールが…「マジキテル連合」はLINEスタンプも発売「日本マジキテル連合」を名乗る"ドリフトチーム"のヨシカワ・マルセロ・ユウジ容疑者（27）ら5人が道交法違反（共同危険行為など）の疑いで逮捕された。警察の調べに対し、冒頭のように嘯いた彼らの逮捕容疑は昨年12月、東京・大