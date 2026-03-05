俳優のソ・ジソブが主演する韓国ドラマ『ドクター弁護士』（全16話）が、あす6日より韓流チャンネル「KNTV／KNTV801」（運営：ストリームメディアコーポレーション）でテレビ初放送される。（毎週金曜 後8：00〜10：30 ※2話連続）【場面ショット】天才外科医→弁護士に転身するソ・ジソブ同作は、仕組まれた手術によりすべてを奪われ、“医療訴訟弁護士”として帰ってきた元天才外科医が、富と権力が渦巻く巨大組織に立ち向か