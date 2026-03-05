アメリカ、イスラエルとイランの戦闘が続く中、アメリカのトランプ大統領が基地の使用を拒否したスペインに対して禁輸措置の意向を示したことで、舌戦が繰り広げられています。【写真を見る】トランプ大統領「禁輸する」→スペイン首相「戦争にノーだ」外相「ホワイトハウスは嘘をついている」イラン攻撃の基地使用拒否を端緒にアメリカと舌戦アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃から6日目。イランの国営通信は、これまでに1