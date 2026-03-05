お笑いトリオ「安田大サーカス」のHIROさんが自身のインスタグラムで、今日「ロケットツーリング」に臨んだことを報告しています。 【写真を見る】【 安田大サーカス 】HIROさん愛車バイクで「ロケットツーリング」地元・和歌山県で「カイロス3号機」打ち上げ目指すHIROさんは地元である和歌山県内から走り出したようで、「串本町に到着」「ロケットツーリング行き完了」と報告しました。 今回のツーリングで登場し