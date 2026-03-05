昨年東京スポーツ杯2歳Sを制し、今週の弥生賞ディープインパクト記念（8日、中山芝2000メートル）で始動を予定していたパントルナイーフ（牡3＝木村、父キズナ）は5日、陣営が出馬投票を見送った。キャロットクラブの公式サイトによると、この日の午後の馬体チェックの際に馬房から出したところ、左トモを痛がる様子を見せ、症状からフレグモーネ（傷腫れ）とみられている。まずは治療と回復に専念する。