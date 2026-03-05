2回戦に進出した坂詰姫野＝4日（ゲッティ＝共同）テニスのBNPパリバ・オープンは4日、米カリフォルニア州インディアンウェルズで行われ、女子シングルス1回戦で坂詰姫野（橋本総業）がアリシア・パークス（米国）に6―4、6―3でストレート勝ちし、2回戦に進んだ。（共同）