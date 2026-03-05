将棋の第11期叡王戦本戦トーナメント準決勝が3月5日、大阪府高槻市の関西将棋会館で行われ、藤井聡太竜王・名人（王位、棋聖、棋王、王将、23）が永瀬拓矢九段（33）に107手で敗れた。この結果、藤井竜王・名人の叡王戦敗退が決定。伊藤匠叡王（王座、23）への挑戦権は永瀬九段と斎藤慎太郎八段（32）によって争われることとなった。【映像】がっくりとうなだれる藤井六冠の様子叡王再挑戦、奪還を目指していた藤井竜王・名人