俳優岩瀬洋志（22）が5日、都内で資生堂の美容液「ULTIMUNE」ポップアップイベントに登壇した。BLACKPINKのLISA（28）と同商品のコラボポップアップイベント。この日は白のスーツで登場し、「日ごろのスキンケアに進化を求めたい人に合う。使ってみて、肌に潤いと張りと輝きを感じた」と、同商品を絶賛した。自身の体を大切にしているといい、「体をよりパワーアップさせるために、仕事前にコールドシャワーを浴びる。目が覚めてや