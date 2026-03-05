BLACKPINKのLISA（28）が5日、都内で資生堂の美容液「ULTIMUNE」とのコラボポップアップイベントに登壇した。同商品のグローバルアンバサダーに就任。この日は黒のオフショルダーのトップスに黒のロングスカートを合わせたコーディネートで登場。肩やウエストを美しく見せ、抜群のスタイルを披露した。「ずっと資生堂のファン。毎日のお手入れに使っています。資生堂ファミリーになれてうれしい」と、満面の笑みでアンバサダー就任