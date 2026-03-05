アイドルグループ「ももいろクローバーZ」のメンバー、佐々木彩夏さん（29）が結婚した。本人がインスタグラムで「結婚することになりました」と発表した。【写真】美背中あらわ純白ドレス姿の佐々木彩夏さん佐々木さんは「いつも温かい応援本当にありがとうございます」「私事ではありますが、この度結婚することになりました」「こうして人生の節目を迎えられるのも、これまで支えてくださったみなさんのおかげです」を礼を述