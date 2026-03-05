「新たなN-BOX」に注目！11年連続で販売台数ナンバーワンに輝いたホンダ「N-BOX」。一時は順位が入れ替わる場面もありましたが、その根強い人気は揺るぎません。今や定番となったスーパーハイトワゴン市場の“絶対王者”といえる、まさに圧倒的な存在です。そんなN-BOXのエアロ仕様「N-BOXカスタム」に、新たな特別仕様車として「ブラックスタイル」が登場しました。【画像】超カッコいい！ これが新たな「N-BOX」です！（17枚