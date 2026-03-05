療養中だった歌手の美川憲一が、3月3日放送の『うたコン』（NHK総合）でテレビ番組に復帰。本人と番組で共演した盟友・小林幸子がそれぞれのInstagramで当日のオフショットを披露している。 （関連：【画像】美川憲一、M!LKに囲まれ笑顔「楽しかったわ～」） 美川は、2025年9月に洞不全症候群と診断されたことを公表。その後ペースメーカーを取り付ける手術を受け、療養を続けていたが、同年11月に