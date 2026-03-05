大里桃子が自身のインスタグラムを更新。「明日からいよいよ開幕です」「今年もいっぱい食べて元気に頑張ります！」と記すと、国内女子ツアー開幕戦「ダイキンオーキッドレディス」の前日に、沖縄で撮影した楽しい写真を投稿した。【写真】大里桃子よりも背が高いソフトクリーム!?公開した3枚の写真はアメリカンビレッジで撮影したもの。最初は「日本一長い」が名物のソフトクリーム店にある5段重ねソフトの看板の横に立ち、大きな