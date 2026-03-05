5日、薩摩地方は朝晩は晴れるところが多いものの、日中は雨が降りやすく雷を伴う恐れもあり、本降りとなる時間もあるため外出には傘が必要です。大隅地方は明け方までは晴れますが、その後は雲が広がり、昼過ぎから夕方にかけて雨や雷雨となる見込みで、夜には天気が回復します。種子島・屋久島地方は晴れ間がある一方で変わりやすい天気で、午後は雨や雷を伴う可能性があります。奄美地方は日中はおおむね晴れますが、夕方から