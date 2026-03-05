＜ブルーベイLPGA初日◇5日◇ジャンレイク・ブルーベイGC（中国）◇6712ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第1ラウンドが進行している。今季初戦の渋野日向子は、前半3番パー5で今季初バーディを奪うも9番パー4でボギーとしてイーブンパー・37位タイでハーフターン。この時点で首位と6打差となっている。【写真】現地で撮影！ シブコのクラブセッティングに変化が同じく午後スタートで今季初戦の原英莉花は出だしのダブルボギーが